شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 / 2 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تعادل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، مع نظيره الزمالك بنتيجة 31/31 فى ختام المرحلة الثانية لدورى المحترفين لكرة اليد على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة اللاعبين في معسكر مباراة الصفاقسي التونسي في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صور للثنائى محمد مجدى "أفشة" والجنوب أفريقى بيرسى تاو خلال مشاركتهما في تدريبات اليوم وجاء التعليق كالتالى: "التركيز 100%".

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن مباراة صن داونز غدًا ستكون صعبة فنيًّا داخل الملعب على غرار مباراة الهلال السوداني فى الجولة الثانية من البطولة، مشيرًا إلى أن فريقه استعد جيدًا لمواجهة بطل جنوب أفريقيا.

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقسيم اللاعبين لمجموعتين فى بداية تدريب اليوم، الجمعة الذى أقيم بملعب نادى الرجاء المغربي، لممارسة مهارة لعب الكرة من لمسة واحدة تحت إشراف مدحت عبد الهادى المدرب العام وأمير عزمى مدرب الفريق.

خاض لاعبو الأهلى بعض التدريبات الترفيهية، حيث تم عمل دائرة لاحتجاز أحدهم داخل الدائرة والتى قاموا بحجز محمد مجدى "أفشة" داخلها خلال المران الختامي للفريق الأحمر أستعدادا لمواجهة صن داونز غدا في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

توج أحمد هشام السداوي بذهبية بطولة أفريقيا لسلاح السيف شباب، والتى تستضيفها مدينة لاجوس النيجيرية فى الفترة من 23 وحتي 27 فبراير، وجاء أحمد في المركز الأول بعد فوزه على مواطنه أدهم معتز المصنف الأول عالميًا بنتيجة 15-7 في الدور النهائي.

الزمالك يشكر سفارة مصر بالمغرب قبل مواجهة الوداد فى دوري الأبطال

سلم أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق فى المغرب، شعار النادي للسفير ياسر عثمان سفير مصر فى المغرب على هامش مران الفريق اليوم الذى أقيم على ملعب نادي الرجاء المغربي استعدادا للقاء الوداد.

تعليمات خاصة من إيهاب جلال لرمضان صبحى ولاكاى قبل مواجهة الصفاقسى

منح إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، تعليمات خاصة لخط هجوم الفريق قبل مواجهة الصفاقسى التونسى المقرر لها فى السادسة مساء الأحد المقبل، فى الجولة الثالثة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية على ملعب الدفاع الجوى. التعادل 31/31 يحسم قمة الأهلى والزمالك فى ختام المرحلة الثانية لمحترفى اليد تعادل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، مع نظيره الزمالك بنتيجة 31/31 فى ختام المرحلة الثانية لدورى المحترفين لكرة اليد على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

فاز فريق فيوتشر على المقاولون العب بهدف نظيف أحرزه محمد رضا فى الدقيقة 84 من المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق هدفه الفوز أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التى تجمع الفريقين غدًا، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.