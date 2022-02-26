شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: صحراوي خير تعويض لرحيل منعم للأهلي ورفعت يشارك أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الظاهر السقا ، المدير الرياضي بنادي فيوتشر ، إن الفوز كان صعباً على حساب المقاولون العرب بنتيجة 1-0 مساء اليوم الجمعة بالدوري الممتاز و قدمنا مباراة كبيرة

وأوضح عبد الظاهر السقا خلال تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الفني بقيادة علي ماهر حاول خلال المرحلة الماضية منح الفرصة لجميع اللاعبين وتجهيز البدائل وبالتالي ظهر الجميع في حالة فنية جيدة و أن مروان صحراوي مدافع فيوتشر المنضم حديثاً للفريق أثبت أنه إضافة جيدة لفيوتشر وخير تعويض للاعب محمد عبد المنعم مدافع الفريق الذي تم قطع إعارته من النادي الأهلي قائلا " تعاملنا مع رحيل عبد المنعم بشكل واقعي ونجحنا في تعويض عودته للأهلي بالتعاقد مع مدافع مميز وهو مروان صحراوي كما أن خط الدفاع بالكامل يضم لاعبين مميزين وهم محمود رزق ومحمود مرعي وأحمد ربيعة بجانب القائد سعد سمير أحد أبرز نجوم الفريق" .

و أكد عبد الظاهر السقا ، أن الفريق مستواه يتطور مع توالي التدريبات والمباريات وخاصة أن الفريق ضم صفقات عديدة في الفترة الماضية وكان بحاجة فقط للانسجام والتناغم و أن فريقه أستفاد تماماً من خوض كأس الرابطة بغض النظر عن التأهل إلى نصف النهائي ولكن الأهم أن الفريق استفاد من التناغم بين عناصره.

وعن أحمد رفعت جناح أيسر فيوتشر ، قال السقا:" هناك عمل كبير بذله علي ماهر المدير الفني والجهاز المعاون مع رفعت لدعمه نفسياً بعد استبعاده من قائمة المنتخب لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية رغم تألقه في كأس العرب" و أن الجهاز الفني تحدث مع رفعت وطالبه بتجاوز هذا الموقف وخاصة أن الانضمام للمنتخب سيأتي بعد ذلك مرة آخرى والأهم أن يحافظ على مستواه كي يستمر في حسابات الجهاز الفني و عن شكواه من الإصابة بكدمة في قدمه ولكنه سيلحق على الأرجح بمباراة الزمالك خاصة أن الإصابة بسيطة.

وأوضح أن الجهاز الفني واجه نفس الموقف الصعب أيضاً مع عمر كمال الظهير الأيمن الذي كان حزيناً للغاية بعد خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب.

وأكد أن الجهاز الفني يرفع شعار العدالة بين جميع اللاعبين موضحاً أن الفريق أغلق ملف لقاء المقاولون ويستعد بكل قوة لمواجهة الزمالك يوم الأربعاء المقبل بالدوري.

وتحديث المدير الرياضي لنادي فيوتشر ، أنه يتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك في مهمته ضد الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا مثل باقي الفرق التي تشارك في البطولات القارية و أن الجهاز الفني بقيادة علي ماهر سيتابع مباراة الزمالك ضد الوداد المغربي غداً السبت في دوري أبطال أفريقيا لتقييم آخر المستجدات الفنية الخاصة بالفريق الأبيض و الزمالك فريق كبير واللقاء سيكون مميزاً بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز.