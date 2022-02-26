شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القماش : المباريات القادمة كؤوس لاستعادة هيبة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد خالد القماش مدير قطاع الناشئين للإسماعيلي، علي ضرورة دعم الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم مشيرًا إلي أن وضع الفريق حاليا لا يليق بقيمته وجودة لاعبيه الحاليين.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا علي مصر المقاصة يوم الثلاثاء المقبل علي ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، في إطار الجولة الـ 11 من عمر منافسات الدوري المحلي.

وأضاف، الوضع حاليا في غاية الصعوبة ويحتاج لتضافر الجهود ودعم اللاعبين والجهاز الفني شىء ضرورة من أجل عبور تلك المحنة فالفريق حاليا في مرحلة فقدان الثقة والتى ستعود بشكل تدريجي مع بداية تحسن النتائج، مؤكدا: الإسماعيلى أسم كبير ووضعه الطبيعى أن يكون بين رباعي المقدمة لذلك يجب طى صفحة غياب الإنتصارات واعتبار مواجهة مصر المقاصة بمثابة البداية من أجل تعويض نزيف النقاط".

وأتم تصريحاته، "أتمنى من الجميع أن يتعامل مع الوضع الحالي بشكل أكبر من حيث الجدية واعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس لا بديل فيها عن تحقيق الانتصارات لاسيما أن الإسماعيلي يعد ناد يمثل المدينة وفي حال تراجع النتائج يشعر كل من فيها بحزن كبير".