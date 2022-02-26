شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يشاهد مباريات الصفاقسى التونسى قبل مواجهة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على تسجيلات لبعض مباريات فريق الصفاقسى التونسى من أجل الإطلاع عليها قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم الأحد المقبل، فى الجولة الثالثة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية على ملعب الدفاع الجوى.

واطلع إيهاب جلال على بعض مباريات فريق الصفاقسى من أجل الوقوف على طريقة لعب الفريق التونسى وعناصر القوة والضعف حتي يتمكن من التحضير الجديد للمباراة.

ويعتلى بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما يأتى أهلى طرابلس فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، والصفاقسى فى المركز الثالث بنفس رصيد النقاط، وزناكو الزامبى فى المركز الرابع بدون نقاط.

وتم الإعلان عن الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة بيراميدز والصفاقسى التونسى على النحو التالي:

يوم السبت 26 فبراير

* المؤتمر الصحفي لنادي بيراميدز بحضور إيهاب جلال المدير الفني و عبد الله السعيد قائد الفريق

الساعة 04:00عصرا بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

* التدريب الأخير لنادي بيراميدز على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي "مفتوح 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام"

الساعة 04:30 عصرا

* المؤتمر الصحفي للمدير الفني وكابتن نادي الصفاقسي التونسي بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

الساعة 05:30 مساء

* التدريب الأخير لفريق نادي الصفاقسي التونسي بالملعب الرئيسي لاستاد الدفاع "مفتوح ١٥ دقيقة لوسائل الإعلام"

الساعة 06:00 مساء