7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 / 2 / 2022 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها الأهلى والزمالك يختتمان مرانهما استعدادا للجولة المقبلة من بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت حيث يواجه الأبيض الوداد ويلتقى الأحمر مع صن داونز.

مصر تخسر أمام السنغال 75-57 بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم للسلة

فاز المنتخب السنغالى على نظيره المصري بنتيجة 75-57 في المباراة الأولى التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة، حيث يتواجد الفراعنة في المجموعة الرابعة رفقة كل من: السنغال وكينيا والكونغو الديمقراطية.

فاز بعضوية نادى الاتحاد السكندرى في الانتخابات التي أقيمت اليوم الجمعة 5 مرشحين ضمن قائمة محمد مصيلحى رئيس الندي وهم إبراهيم شعبان وحازم الرجال ومحمد أحمد سلامة ومحمد خميس وإسماعيل محمد إسماعيل.

تقسيمة قوية وتحفيظ الأدوار أبرز ملامح المران الختامى للزمالك استعدادا للوداد

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقسيم اللاعبين لمجموعتين فى بداية تدريب اليوم، الجمعة الذى أقيم بملعب نادى الرجاء المغربي، لممارسة مهارة لعب الكرة من لمسة واحدة تحت إشراف مدحت عبد الهادى المدرب العام وأمير عزمى مدرب الفريق.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي والمقرر لها التاسعة مساء غدٍ على استاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أحمد السداوي يتوج بذهبية أفريقيا لسلاح السيف للشباب توج أحمد هشام السداوي بذهبية بطولة أفريقيا لسلاح السيف شباب، والتى تستضيفها مدينة لاجوس النيجيرية فى الفترة من 23 وحتي 27 فبراير، وجاء أحمد في المركز الأول بعد فوزه على مواطنه أدهم معتز المصنف الأول عالميًا بنتيجة 15-7 في الدور النهائي. تعادل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، مع نظيره الزمالك بنتيجة 31/31 فى ختام المرحلة الثانية لدورى المحترفين لكرة اليد على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.