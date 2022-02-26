شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس الاتحاد السكندري بعد نجاح قائمة مصيلحي..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمل أعضاء الجمعية العمومية لنادى الاتحاد السكندرى محمد مصيلحي رئيس النادى على الأعناق بعد فوز قائمته بانتخابات التي عقدت اليوم الجمعة.

وجاءت تشكيل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري كالتالى:

الرئيس / محمد مصيلحى ( تزكية )

نائب الرئيس / احمد عبد المجيد ( تزكية )

عضوية فوق السن

ابراهيم شعبان

محمد سلامة

حازم الرجال

محمد خميس

اسماعيل محمد

تحت السن

محمد البحيرى ( تزكية )

محمود القاضى ( تزكية )

وعقدت اليوم، الجمعة، بدءاً من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء العمومية لنادي الاتحاد السكندري، لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية للنادى لاختيار 5 أعضاء فوق السن، حيث تُجرى الانتخابات على خمسة مقاعد فقط.

وفاز محمد مصيلحى برئاسة نادى الاتحاد السكندرى وأحمد عبد المجيد بمنصب النائب بالتزكية، وجاء فوز عبدالمجيد بالمنصب بعد وصول خطاب اللجنة الأوليمبية للنادى باستبعاد الدكتور شريف الحلو، والذى كان ينافس عبدالمجيد على منصب نائب رئيس النادى .