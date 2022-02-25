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اخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 25/2/2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الجمعة 25/2/2022، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، تحت أنظار موسيمانى.. الأهلى يختتم استعدادته لمواجهة صن داونز بدورى أبطال أفريقيا، والأهلى لـ"أفشة وتاو" قبل مواجهة صن داونز: التركيز 100%، ووصلة هزار بين لاعبى الأهلى والجهاز الفني قبل مواجهة صن داونز.

 

تحت أنظار موسيمانى.. الأهلى يختتم استعدادته لمواجهة صن داونز بدورى أبطال أفريقيا

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي والمقرر لها التاسعة مساء

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن مباراة صن داونز غدًا ستكون صعبة فنيًّا داخل الملعب على غرار مباراة الهلال السوداني.

موسيمانى يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادًا لمباراة صن داونز

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

 

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى صورا من تدريبات الفريق مساء اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا.

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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