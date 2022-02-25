شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 25/2/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الجمعة 25/2/2022، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، تحت أنظار موسيمانى.. الأهلى يختتم استعدادته لمواجهة صن داونز بدورى أبطال أفريقيا، والأهلى لـ"أفشة وتاو" قبل مواجهة صن داونز: التركيز 100%، ووصلة هزار بين لاعبى الأهلى والجهاز الفني قبل مواجهة صن داونز.

تحت أنظار موسيمانى.. الأهلى يختتم استعدادته لمواجهة صن داونز بدورى أبطال أفريقيا

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي والمقرر لها التاسعة مساء

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن مباراة صن داونز غدًا ستكون صعبة فنيًّا داخل الملعب على غرار مباراة الهلال السوداني.