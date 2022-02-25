شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لـ"أفشة وتاو" قبل مواجهة صن داونز: التركيز 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صور للثنائى محمد مجدى "أفشة" والجنوب أفريقى بيرسى تاو خلال مشاركتهما في تدريبات اليوم وجاء التعليق كالتالى: "التركيز 100%".

اختتم فريق الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى مساء اليوم استعداداته لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

الأهلي تعادل سلبيًا فى الجولة السابقة من دور المجموعات مع الهلال السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، وحقق صن داونز النتيجة ذاتها أمام المريخ، يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تساوى المريخ مع الأهلي والهلال السوداني عند رصيد نقطة واحدة، وتأجلت مباراة الأهلى والمريخ في الجولة الأولى بسبب انشغال المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

ويسعى الجهاز الفني لتحفيظ لاعبيه خطة إسقاط صن داونز لتحقيق الفوز الأول في المجموعة وتخطي هذه العقبة الصعبة في مشوار حامل اللقب نحو التتويج بالبطولة للموسم الثالث على التوالي.



