شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الزمالك يكشف تطورات إصابة عمر هشام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ياسر عبد الوهاب المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، آخر تطورات حالة عمر هشام لاعب الأبيض بعدما تعرض للإصابة خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني استعدادا لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالسنغال.

وقال عبد الوهاب، إن الفحوصات التي خضع لها اللاعب تحت إشراف أحمد يحيى طييب المنتخب الوطني، أثببت إصابته بجزع في الرباط الصليبي.

وأوضح أن النادي قرر فور علمه بإصابة اللاعب حجز تذاكر له للعودة إلى مصر وتلقي العلاج اللازم ألا أن طبيب المنتخب أخطرنا أن الأفضل بقاء اللاعب في السنغال والخضوع لجلسات علاجية قبل عودته للقاهرة، وذلك خوفا من مدة السفر بالطائرة وتأثيره بالسلب على إصابته.

واختتم المدرب العام للزمالك تصريحاته قائلا: "الجهاز يتابع حالة اللاعب ونعمل على حجز مكان مريح له في الطائرة عند عودته مع المنتخب، وإن شاء الله يتعافى ويعود للمشاركة سريعا".