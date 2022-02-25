عابدين ومعوض يقودان أهلي 2006 لصدارة بطولة الجمهورية بعد الفوز علي المحلة

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 على ضيفه غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 19 من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عمر كامل. الدفاع: أحمد عابدين - يوسف الجندي - فارس الشافعي - إبراهيم عادل. الوسط: يوسف إسلام - هشام مصطفى - مصطفى أشرف - عمر معوض - عمار وليد حافظ. الهجوم: عبد الرحمن النحاس.

وشارك عمر زكريا بدلًا من مصطفى أشرف، وآدم سمير بدلًا من عبد الرحمن النحاس، ومحمد شريف بدلًا من إبراهيم عادل، ويوسف السيد بدلًا من عمر معوض، ومازن أحمد بدلًا من يوسف إسلام.

افتتح أحمد عابدين التسجيل للأهلي، وأضاف عمر معوض الهدف الثاني، قبل أن يقلص المحلة الفارق بهدف وحيد، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ٢ - ١.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2006» رصيده إلى 44 نقطة، قفز بها لصدارة الترتيب، بعدما فاز في ١٤ مباراة وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراتين، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى إنبي بهدفين لهدف، وخسر أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، وفاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز «أهلي 2006» على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، وعلى فيوتشر بهدف دون رد، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف، وعلى المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى المصري بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى سموحة بهدفين دون رد، وعلى البنك الأهلي بسباعية نظيفة، وخسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز على وادي دجلة بنفس النتيجة، وتعادل مع زد بهدفين لمثلهما، وفاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى غزل المحلة بهدفين لهدف، مسجلًا ٥١ هدفًا، مقابل ٢٠ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الرؤوف مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وفجر الإسلام رفعت مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.