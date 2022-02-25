شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا فى قائمة بيراميدز استعدادًا لمعسكر مواجهة الصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة اللاعبين في معسكر مباراة الصفاقسي التونسي في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل الصفاقسي التونسي ضيفًا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - فاجري لاكاي - دودو الجباس

ويخوض بيراميدز تدريبه الأخير في الرابعة والنصف من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، والاستمرار في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة الهامة، ويسبق المران مؤتمر صحفي للكابتن إيهاب جلال المدير الفني والكابتن عبد الله السعيد قائد الفريق للحديث عن المباراة.

يذكر أن بيراميدز يحتل قمة المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية برصيد ٦ نقاط من انتصارين متتاليين على الأهلي طرابلس الليبي وزاناكو الزامبي.