الفراعنة يواصلون صدارة بطولة أفريقيا للناشئين

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القاهرة - سامية سيد - انتهت فعاليات اليوم الثالث من بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والناشئات، والتي تقام بمدينة لاجوس النيجيرية خلال الفترة من 23 حتى 27 فبراير الجاري، واستمرت البعثة المصرية في تحقيق نجاح كبير خلال اليوم الثالث، حيث توج اللاعبون المصريون بـ8 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات.

وجاءت الميداليات الذهبية التي حققها الفراعنة اليوم عن طريق، أحمد السداوي ومحمد السيد ولوجين خالد، بينما جاءت الميداليات الفضية من نصيب، أدهم معتز وعمرو عبد الباقي.

أما الميداليات البرونزية فجاءت عن طريق، ملك حمزة ومحمود السيد وزياد نوفل.

الفراعنة يواصلون صدارة بطولة إفريقيا للسلاح

بعد انتهاء منافسات اليوم الثالث.. واصل اللاعبون المصريون صدارة جدول ترتيب بطولة إفريقيا للسلاح للناشئين والناشئات، حيث حصد الفراعنة حتى الآن 26 ميدالية متنوعة، بواقع 8 ذهبيات و 8 فضيات و 10 برونزيات.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق، محمود السيد وجنى إيهاب وأحمد السداوي ومايا شلش وريناد الدكش وأحمد السداوي ومحمد السيد ولوجين خالد، بينما جاءت الميداليات الفضية من نصيب، أحمد حسنين وملك حمزة وياسين خضير ولؤلؤة سليمان ونجوى نوفل وعبد الرحمن طلبة وعمرو عبد الباقي وادهم معتز.

أما الميداليات البرونزية فجاءت من نصيب، إسلام حاشي ولجين خالد وفارس البغدادي وداليا عبد الله ومحمد باهي وكريم مدحت وهنا العراقي وزياد نوفل ومحمود السيد وملك حمزة.

قائمة البعثة المصرية في بطولة إفريقيا لناشئي وناشئات السلاح:

آية شريف وسلمى طارق و لولوة سليمان وهنا العراقي ومايا شلش وملك حمزة وعائشة عبد الحميد وعلياء رضوان وجنى إيهاب ولجين خالد وسارة شومان وزينة أشرف وريناد الدكش وداليا عبدالله ونجوى نوفل ومحمد السيد ومحمد ياسين وعمرو عبدالباقي ومحمود السيد وإسلام حاشى وأحمد حسين وخالد ويوسف فودة و يحيى ماضي وعبد الرحمن فودة وكريم مدحت ومحمد باهي الدين وأدهم معتز و زياد نوفل وفارس البغدادلي وأحمد هشام وياسين خضير.

الجهاز الفني والإداري

وتضم قائمة المدربين الأسماء التالية: مدربين سلاح سيف المبارزة سيد سامي وأحمد عامر، مدربين سلاح السيف خالد يحيي وأحمد أنور، ومدربين سلاح الشيش مؤمن مجدي ومصطفي نهاد.

وتترأس البعثة عضو مجلس الإدارة ميرفت حسنين، ويرافق البعثة الإداري إسلام أحمد، والجهاز الطبي د.محمد المصري ود.غادة عاطف.