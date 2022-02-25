شكرا لقرائتكم خبر عن تحت أنظار موسيمانى.. الأهلى يختتم استعدادته لمواجهة صن داونز بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي والمقرر لها التاسعة مساء غدٍ على استاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين ثم خاض الفريق مرانه على ملعب التتش الذي بدأ بعمليات الإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.



وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران وفقًا للنظام المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز وتم الاتفاق خلاله على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وموعد انطلاق عمليات الإحماء.





يذكر أن الأهلي قد تعادل بدون أهداف مع الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‎