شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد صن داونز.. هل يكسر محمد شريف صيامه التهديفى فى آخر 60 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي مباراة الأهلى وصن داونز المقرر لها مساء السبت فرصة جديدة لمهاجم الأهلي محمد شريف لاستعادة قدراته التهديفية، وهو المهاجم الذى يعول عليه الأهلى كثيرًا في المشوارين القاري والمحلي.

تراجع محمد شريف على المستوى التهديفي في آخر شهرين، مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة الأخيرة، أكمل بها مهاجم الأهلي 60 يومًا من الغياب عن التهديف مع المارد الأحمر، حيث يرجع آخر هدف سجله اللاعب إلى 26 ديسمبر 2021 أمام نادى فيوتشر بالدوري.

لم يسجل شريف في آخر 3 مباريات خاضها مع الأهلي، أمام كل من بالميراس البرازيلي والهلال السعودي والهلال السوداني، بالإضافة إلى مشاركته المتواضعة لبعض الدقائق في 4 مباريات مع المنتخب في بطولة أفريقيا.

الموسم الحالي لمحمد شريف لا يمكن مقارنته بالموسم الماضي، وهي مقارنة ظالمة نظرا للتفاوت الكبير في مستوى اللاعب خلال الموسمين، فهذا الموسم سجل شريف 3 أهداف في بطولة الدوري، ولم يقدم نفسه بالصورة المثالية مع الفراعنة في أمم أفريقيا، وتراجع من مهاجم مصر الأول إلى المهاجم رقم 3 في حسابات البرتغالي كارلوس كيروش.

الموسم الماضي كان شريف ثانى أكثر لاعبي الأهلي مشاركة في جميع البطولات، بعدما المالي أليو ديانج، بعدما لعب 50 مباراة وأحرز 28 هدفا وصنع 6 أهداف، وحصد لقب هداف الدوري برصيد 21 هدفا.

وعلى المستوى الدولي لعب شريف مع منتخب مصر الموسم الماضي، 6 مباريات أحرز 4 أهداف، لكن هذا الموسم تراجعت أسهمه بشكل واضح، فمتى يعود شريف لهوايته في تدمير شباك المنافسين؟!