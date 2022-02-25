شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بالأرقام بين بيراميدز والصفاقسى التونسى قبل صدام الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية أمام الصفاقسى التونسى فى السادسة مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، وجاءت مقارنة أرقام الفريقين فى مسابقة الدورى المصرى والتونسى والكونفدرالية كالتالى:

بيراميدز فى الدورى المصرى

يحتل فريق بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة، بعد أن لعب 9 مباريات حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 18 هدفا وسكنت شباكه 5 أهداف.

بيراميدز فى الكونفدرالية

لعب بيراميدز فى دور مجموعات الكونفدرالية مباراتين أمام أهلى طرابلس وزاناكو الزامبى، وحقق الفوز فى اللقائين، وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه هدف وحيد، ليعتلى قمة مجموعته بـ 6 نقاط.

الصفاقسى فى الدورى التونسى

يحتل الصفاقسى المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى بالدورى التونسى برصيد 13 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 7 أهداف، وسكنت شباكه 4 أهداف.

الصفاقسى فى الكونفدرالية

خاض الصفاقسى مباراتين بدور مجموعات الكونفدرالية أمام زاناكو وأهلى طرابلس، وفاز الصفاقسى بهدف على زاناكو وخسر من أهلى طرابلس بهدفين لهدف، لتصبح الحصلية تسجيل هدفين واستقبال هدفين.