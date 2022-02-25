شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجلس إدارة الاتحاد السكندري الجديد برئاسة محمد مصيلحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز بعضوية نادى الاتحاد السكندرى في الانتخابات التي أقيمت اليوم الجمعة 5 مرشحين ضمن قائمة محمد مصيلحى رئيس الندي وهم إبراهيم شعبان وحازم الرجال ومحمد أحمد سلامة ومحمد خميس وإسماعيل محمد إسماعيل.

وجاءت تشكيل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري الجديد كالتالى:

الرئيس / محمد مصيلحى ( تزكية )

نائب الرئيس / احمد عبد المجيد ( تزكية )

عضوية فوق السن

إبراهيم شعبان

محمد سلامة

حازم الرجال

محمد خميس

اسماعيل محمد

تحت السن

محمد البحيرى ( تزكية )

محمود القاضى ( تزكية ).

وعقدت اليوم، الجمعة، بدءاً من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء العمومية لنادي الاتحاد السكندري، واستقبلت أعضاء الجمعية العمومية لاختيار 5 أعضاء فوق السن.

وفاز محمد مصيلحى برئاسة نادى الاتحاد السكندرى وأحمد عبد المجيد بمنصب النائب بالتزكية، وجاء فوز عبدالمجيد بالمنصب بعد وصول خطاب اللجنة الأوليمبية للنادى باستبعاد الدكتور شريف الحلو، والذى كان ينافس عبدالمجيد على منصب نائب رئيس النادى .

وتنافس في الانتخابات على 5 مقاعد فوق السن، من بين 9 مرشحين، هم ، اسماعيل محمد اسماعيل وحازم الرجال ومحمد احمد سلامه وابراهيم شعبان ومحمد خميس وأسامة البدرشينى ونجلاء الزناتى وشريف منصور واحمد السيد موسى.

وتسلم جاسر شمس مدير النادي خطابا من اللجنة الأوليمبية بشأن اعتماد فوز محمد مصيلحى رئيسا للنادى بالتزكية وأحمد عبدالمجيد نائبا بالتزكية ومحمود القاضى ومحمد البحيرى عضوان تحت السن بالتزكية .