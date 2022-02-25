شكرا لقرائتكم خبر عن لم يفز فى أى مباراة.. الإسماعيلى يحصد 3 نقط من 10 مباريات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد فريق الإسماعيلى 27 نقطة في أول 10 جولات بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالي حيث لم يحصد الدرايش سوى ثلاثة نقط فقط احتل بهما المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

وحصد الإسماعيلى نقاطه الثلاثة من التعادل في 3 مباريات أمام المقاولون العرب في الجولة الخامسة وغزل المحلة في الأسبوع السادس وفيوتشر في الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام وجميعها انتهت بالتعادل السلبي بإستثناء موقعة الذئاب وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتعرض فريق الإسماعيلى لسبعة هزائم في مسابقة الدورى العام بالموسم الحالي الأمر الذى جعل إدارة الدراويش تقيل الأرجنتينى خوان براون وتولى الإدارة الفنية لحمد إبراهيم الذى كان يشغل منصب المدرب العام في بيراميدز.

من ناحية أخرى واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته عصر اليوم علي ملعب "عبد الرحمن أنوس" باستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة مطلع مارس المقبل فى إطار الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل على مجموعة من الوحدات البدنية منها تدريبات سرعات وفق توقيتات محددة بجانب القفز عبر الحواجز من أجل الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين، كما تطرق المران لتدريبات خططية متنوعة.

وخصص الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم تدريبات حول سبل تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الماضية سعيًا لتلافيها في المواجهات المقبلة ، كما خاض حراس المرمي تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم سيد توفيق حول كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات بعيدة المدي.

واختتم المران بتقسيمة وسط تعليمات فنية مستمرة من الجهاز الفني للوقوف علي مدي إستيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.