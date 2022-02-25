شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الفراعنة فى أول أيام كأس العالم لسلاح الشيش رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت فعاليات اليوم الأول بمنافسات الفردي ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال، والتي تستضيفها مدينة القاهرة وبالتحديد صالة 1 باستاد القاهرة الدولي، حتي يوم 27 من فبراير الجاري.

وجاءت النتائج المصرية كالتالي:

حصل محمد حسن على المركز الـ 68 بعد خسارته في دور الـ 64 الغير رئيسي من لاعب بريطانيا كريستجان أرشر بنتيجة 13- 14.

كما حصل محمد عصام على المركز الـ 116 مكرر بعد خسارته في دور الـ 128 الغير رئيسي من لاعب إيطاليا دافيد فليبي بنتيجة 14-15.

وجاء عبدالرحمن حافور في المركز الـ 163، ومازن الميقاتي في المركز الـ 164, وصالح محمد صالح في المركز الـ 165, وتامر زين العابدين في المركز الـ 165 مكرر بعد خروجهم من الأدوار التمهيدية.

ويستهل علاء أبو القاسم مشواره في البطولة غدًا بمواجهة الياباني يوكيشي أبي في العاشرة صباحًا، كما يواجه محمد حمزة نظيره الإيطالي دافيد فليبي في ال 10:20 صباحًا.

الجدير بالذكر أن المنافسات تبدأ غدًا بدور الـ 64 في التاسعة صباحًا.