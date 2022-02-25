حارس مرمى إيسترن كومباني يوضح لمصراوي أزمة "التي شيرت" أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

قال حارس مرمى فريق إيسترن كومباني، أحمد دعدور، إن أزمة تشابه اللون الخاص بقميصه بلون قميص النادي المصري خلال مواجهتهما الماضية لم تكن مقصودة.

وكانت بداية مباراة إيسترن كومباني ونظيره المصري، التي جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة العاشرة يوم الأربعاء الماضي وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، قد تأخر انطلاقها بسبب قميص دعدور.

وقال دعدور، في تصريحات خاصة ليلاكورة:"ماحدث أنني كنت امتلك طقمين للقاء أحدهما أسود والأخر كحلي اللون، وما أعرفه أن زي المصري الأخضر والأبيض ولايوجد لون أسود، ولكن مراقب المباراة اعترض على الطاقمين الأسود والكحلي لي فأخبرناه بعدم امتلاكنا أطقم غيرهما ونزلت للمباراة ولم يتحدث أحد قبل بداية اللقاء ثم تفاجئت بتجدد الطلب بتغييري للطقم".

وتابع حارس إيسترن كومباني:"لم أكن أعلم ماذا عليّ فعله، فأحضروا لي قميص الحارس زميلي بالفريق عمرو حسام في النهاية، ولكن ماحدث لم يكن بالطبع مقصودًا، فلا أحد يعلم بامتلاك المصري قميص أسود فالمعتاد أنه يرتدي الطقم الأخضر أو الأبيض".

وأتم دعدور تصريحاته بقوله:"الطبيعي كان أن يرتدي المصري الزي الأبيض؛ لأن المباراة على ملعبنا ولكننا تفاجئنا بظهوره بالزي الأسود قبل المباراة ولم يكن في يدينا أي شيء لنقوم به".

وكان نادي إيسترن كومباني قد دعم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية الماضية بحارس مرمى بيراميدز أحمد دعدور.