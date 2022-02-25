انتخابات الاتحاد.. مصيلحي يحافظ على الرئاسة بالتزكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
انتهت انتخابات الاتحاد السكندري، مساء اليوم الجمعة، بفوز محمد مصيلحي بمقعد الرئاسة بالتزكية، ليتولى رئاسة "زعيم الثغر" لولاية جديدة (2021 - 2025).
وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، فوز قائمة محمد مصيلحي بالكامل، وجاءت كالتالي:
رئيس مجلس الإدارة: محمد مصيلحي.
نائب رئيس مجلس الإدارة: أحمد عبد المجيد.
عضو فوق السن: إبراهيم شعبان - إسماعيل محمد - حازم الرجال - محمد أحمد - محمد خميس.
عضو تحت السن: محمد البحيري - محمود القاضي.