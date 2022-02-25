انتخابات الاتحاد.. مصيلحي يحافظ على الرئاسة بالتزكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

انتهت انتخابات الاتحاد السكندري، مساء اليوم الجمعة، بفوز محمد مصيلحي بمقعد الرئاسة بالتزكية، ليتولى رئاسة "زعيم الثغر" لولاية جديدة (2021 - 2025).

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، فوز قائمة محمد مصيلحي بالكامل، وجاءت كالتالي:

رئيس مجلس الإدارة: محمد مصيلحي.

نائب رئيس مجلس الإدارة: أحمد عبد المجيد.

عضو فوق السن: إبراهيم شعبان - إسماعيل محمد - حازم الرجال - محمد أحمد - محمد خميس.

عضو تحت السن: محمد البحيري - محمود القاضي.