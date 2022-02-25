المجموعة تشتعل.. تعرف على ترتيب الأهلي بعد فوز المريخ في الديربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اشتعلت المجموعة الأولى في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز الذي حققه المريخ على حساب غريمه اللدود الهلال بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثالثة.

واستطاع المريخ أن يكتب انتصاره الأول في المجموعة بعد التعادل السلبي الذي حققه الجولة الماضية في القاهرة مع صنداونز الجنوب أفريقي، كما يمتلك الفريق الأحمر مباراة مؤجلة ضد الأهلي في إطار الجولة الأولى.

في المقابل، عجز الهلال في تحقيق أي فوز حتى الآن بعد الخسارة من صنداونز (1-0) في جنوب أفريقيا، بجانب تعادله السلبي مع الأهلي في السودان.

وأصبح الأهلي متطلب لتحقيق الفوز على صنداونز عندما يستضيف بطل جنوب أفريقيا مساء غدٍ السبت، ضمن حسابات الجولة الثالثة.

ويأتي ترتيب المجموعة الآن: (المريخ 4 نقاط) - (صنداونز 4 نقاط) - (الأهلي نقطة) - (الهلال نقطة).

وسيلعب الأهلي مع المريخ في الخامس من الشهر المقبل، قبل أن يخرج إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صنداونز في إطار الجولة الرابعة، في المقابل سيلعب المريخ على ملعب الهلال في قمة جديدة بين قطبي السودان.