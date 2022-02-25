كرة سلة.. مصر تسقط أمام السنغال في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام نظيره السنغالي في إفتتاح مباريات المجموعة الرابعة بالمرحلة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بنتيجة 57-75.

دخلت السنغال المباراة بصورة قوية، وأنهت الفترة الأولى لصالحها بنتيجة 16-11، وواصل المنتخب السنغالي تفوقه في المباراة وحسم الفترة الثانية لصالحه بنتيجة 21-15، لينتهي الشوط الأول لصالح المنتخب السنغالي بنتيجة 37-26.

بالرغم من تفوق منتخب مصر في الفترة الثالثة بنتيجة 17-14، لكن النتيجة الإجمالية كانت تقدم السنغال بنتيجة 51-43.

عاد المنتخب السنغالي للتفوق في الفترة الرابعة والأخيرة، وحسمها لصالحه بنتيجة 24-14، لينهي اللقاء لصالحه بفارق 18 نقطة بنتيجة 75-57.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب السنغال المجموعة الرابعة برصيد نقطتين متفوقا بفارق الاهداف على منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب نفس الرصيد من النقاط.

بينما ياتي منتخب كينيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب مصر صاحب المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

يلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية مع كينيا غدا السبت في الساعة الثانية ظهرا، بينما يختتم مبارياته بمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الأحد 27 فبراير في الثانية ظهرا.

ستقام مباريات مرحلة الإياب من المجموعة الرابعة في شهر يوليو المقبل.

يتأهل من هذه المجموعة الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، للمشاركة في المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

سينضم الثلاثة المتأهلين من المجموعة الرابعة ( مجموعة مصر ) مع الثلاثة الأوائل المتأهلين من المجموعة الثانية والتي تضم كلا من تونس والكاميرون ورواندا وجنوب السودان.