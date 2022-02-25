أحمد مرتضى يُهدي نادي الرجاء المغربي درع الزمالك قبل مواجهة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أهدى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في المغرب درع القلعة البيضاء إلى سفيان السعيدي نائب رئيس نادي الرجاء المغربي فيما أهدي الأخير قميص نادي الرجاء إلى رئيس بعثة الأبيض.

وخاض الزمالك تدريبه الختامي بملعب الرجاء المغربي استعدادًا لمباراته عند التاسعة من مساء يوم غد السبت أمام نظيره الوداد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى المغرب يوم (الأربعاء) الماضي؛ استعدادًا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقه مصطفى هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك وأحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.