كرة اليد.. هدف قاتل للزمالك يمنحه تعادلًا مثيرًا مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب - محمد علام:

حافظ الزمالك على صدارته للمرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد، بعد هدف قاتل في الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل مع الأهلي بنتيجة 31-31.

وشهد الشوط الثاني، عودة قوية من لاعبي الأهلي وتحديدا في أخر خمس دقائق من المباراة، مكنهم من التعادل ثم التقدم قبل نهاية اللقاء بدقيقة ونصف، قبل أن يتعادل الزمالك من رمية جزائية لأكرم يسري.

وبالرغم من إيقاف اثنيين من لاعبي الأهلي لمدة دقيقتين في الدقيقة الاخيرة، تمكن أحمد عادل لاعب الدائرة من تسجيل هدف التقدم قبل أن يتعادل الزمالك عن طريق أكرم يسري الجناح الأيمن للفريق.

وبعد التعادل، واصل الزمالك صدارته لدوري المحترفين برصيد 33 نقطة، بينما الأهلي رفع رصيده إلى النقطة الـ31.

وبذلك ضمن الزمالك والأهلي التأهل للمرحلة الثالثة للمنافسة على اللقب، التي تتكون من 4 فرق، وتأهل معهم سبورتنج، بينما يتنافس على المركز الرابع كلا من البنك الأهلي وطلائع الجيش.

وستقام هذه المرحلة من خلال دورتين مجمعتين لتحديد بطل دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي.

وبذلك يصعد الزمالك للمرحلة الثالثة للمنافسة على اللقب ولديه نقطتين اعتباري، بينما يحصل الأهلي على نقطة ونصف اعتباري، وسبورتنج صاحب المركز الثالث ولديه نقطة اعتبارية، بينما المركز الرابع سيكون لديه نصف نقطة اعتبارية.

الشوط الأول

تقدم الأهلي في المباراة وافتتح التسجيل عن طريق لاعبه سيسا، ثم عادل الزمالك النتيجة عن طريق الجناح الأيسر له عمر الوكيل بكار.

ونجح لاعبي الزمالك في استغلال حالة الصيام التهديفي ووسعوا الفارق إلى 3 أهداف بعد مرور 5 دقائق، التي شهدت تألق كريم هنداوي في التصدي للتسديدات الأهلاوية.

وبعد أن اتسع الفارق إلى 5 أهداف، قام مدرب الأهلي طارق محروس بطلب وقت مستقطع.

وقلل لاعبو الأهلي الفارق مع الزمالك إلى 3 أهداف عند النتيجة 10-7، قبل نهاية الشوط بعشر دقائق.

وبعد أن كان الفارق 3 أهداف، نجح لاعبي الزمالك في توسيع الفارق إلى 5 أهداف مع نهاية الشوط الأول، ليتقدم الزمالك بنتيجة 17-12.

وشهد الشوط الأول تميز من كريم هنداوي في التصدي لتصويبات لاعبي الأهلي، بالإضافة إلى تصدي العارضة لأكثر من كرة أهلاوية.

وقدم يحيي الدرع شوطاً متميزاً، سواء من خلال تسجيله للأهداف أو صناعة الأهداف.

كما شهد الشوط إيقاف دقيقتين لثلاثة لاعبين من الزمالك وهم محمد طارق وأحمد الأحمر، وأحمد حسام للتبديل الخاطئ، كما قام الحكم بإيقاف دقيقتين للاعبين الأهلي وهما أسامه الجزيري، والظهير الأيسر لاشين.

الشوط الثاني

بالرغم من النقص العددي في صفوف الزمالك مع بداية الشوط الثاني لقيام الحكم بإيقاف هتلر لاعب الفريق لمدة دقيقتين، لكن نجح لاعبيه في تسجيل هدفين مستغليين التمريرات الخاطئة من لاعبي الأهلي، ليوسعوا الفارق إلى 7 أهداف.

شهدت المباراة إصابة مهاب سعيد الظهير الأيسر للاهلي، بعد مرور أقل من خمس دقائق من أحداث الشوط الثاني.

اتسمت أحداث الشوط الثاني بإثارة وندية بين الطرفين، وقلل لاعبي الاهلي الفارق إلى 4 أهداف عند النتيجة 21-17، مما استدعي مدرب الزمالك لطلب وقت مستقطع.

بالرغم من النقص العددي في صفوف الزمالك مع بداية الشوط الثاني لقيام الحكم بإيقاف هتلر لاعب الفريق لمدة دقيقتين، لكن نجح لاعبيه في تسجيل هدفين مستغليين التمريرات الخاطئة من لاعبي الأهلي، ليوسعوا الفارق إلى 7 أهداف.

شهدت المباراة إصابة مهاب سعيد الظهير الأيسر للاهلي، بعد مرور أقل من خمس دقائق من أحداث الشوط الثاني.

اتسمت أحداث الشوط الثاني بإثارة وندية بين الطرفين، وقلل لاعبي الاهلي الفارق إلى 4 أهداف عند النتيجة 21-17، مما استدعي مدرب الزمالك لطلب وقت مستقطع.

وقام الحكم بإيقاف دقيقتين للاعب الزمالك محمد بسيوني مودي.

وأشهر الحكام إيقاف دقيقتين للاعب الاهلي سيف هاني فوكس ثم سيسا بعد ذلك دقيقتين، ليلعب الأهلي ناقص لاعبين.

وقلل لاعبو الاهلي الفارق إلى هدف لتصبح النتيجة 25-24 قبل نهاية الشوط الثاني بعشر دقائق، واستمرت الأثارة والندية بين الفريقين.

وطلب مدرب الاهلي طارق محروس وقت مستقطع قبل نهاية المباراة ب6 دقائق.

إيقاف دقيقتين لسيف الدرع لاعب الزمالك قبل نهاية اللقاء بدقيقتين.

وعادل الاهلي النتيجة قبل النهاية بدقيقة ونصف عند النتيجة 29-29، ثم تقدم الأهلي عند النتيجة 30-29، لكن التحكيم احتسب ايقاف دقيقتين على لاعبي الأهلي في الدقيقة الاخيرة ورمية جزائية تعادل بيها الزمالك بنتيجة 30-30، ليكمل الفريق الأحمر اللقاء ناقص لاعبين.

ثم تقدم للأهلي قبل نهاية اللقاء أحمد عادل، قبل أن يتعادل أكرم يسري الجناح الأيمن للزمالك في الثواني الأخيرة لنتتهي المباراة بنتيجة 31-31.

وشهد الشوط الثاني تألق قوي واداء متميز من المحترف التونسي أسامه الجزيري الذي ساهم في عودة الأهلي إلى اللقاء.