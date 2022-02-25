مجموعة الأهلي.. المريخ يهزم الهلال بصعوبة في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق المريخ السوداني، مساء اليوم الجمعة، فوزًا صعبا على نظيره الهلال، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

"أبو عشرين - فارس - وضاح - إرنق - عادل- والي الدين - فيري - أجاجون- مقدم - إبراهيما - محمد عبدالرحمن".

ولعب المريخ بتشكيل مكون من:

"النيل - حمزة - توماس - كرشوم - بخيت - الصيني - طيفور - الصاوي- توني - الجزولي - رمضان عجب ".

وتقدم اللاعب السماني سعد الدين الصاوي بالهدف الأول لفريق المريخ في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة.

وتمكن اللاعب محمد عبد الرحمن "الغربال" من إدراك التعادل لفريق الهلال في الدقيقة 32، مستغلا تمريرة رائعة من عيد مقدم الذي وضعه أمام المرمى الخالي ليسكن الكرة في الشباك.

وعاد السماني سعد الدين ليسجل مجدا في الدقيقة 43، مستغلا عرضية بعد عرضية من النيجيري توني إدجوماريجوي ليضع فريق المريخ في المقدمة مرة اخرى.

وبتلك النيتجة، رفع المريخ رصيده إلى 4 ليتساوى مع صنداونز في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الهلال عند نقطة واحدة من 3 مباريات في المركز الأخير.