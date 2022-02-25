موسيماني: صنداونز تطور عن فترتي معه.. ودوافع لاعبي الأهلي كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أشاد المدير الفني الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، بنظيره صنداونز، مشيرًا إلى أنهم يقدمون كرة قدم ذكية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره صنداونز الجنوب أفريقي، يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الجمعة:"صنداونز يلعب كرة قدم ذكية وينقلون الكرة كثيرة ولكننا نريد الفوز أمامهم غدًا، الأهلي نادٍ كبير لذا من الطبيعي أن تكون الدوافع للاعبيه كبيرة".

وأتم المدرب الجنوب أفريقي تصريحاته بقوله:"فلسفة اللعب في صنداونز لم تتغير؛ فمازالوا يحافظوا على طريقة اللعب ولكن الفريق تطور مع اللاعبين الجُدد وأصبح الفريق أقوى الآن عن فترتي معهم".

ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة، فيما يتصدر صنداونز المجموعة برصيد 4 نقاط.