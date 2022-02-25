الامارات | مدرب منتخب البرازيل يحدد موعد رحيله عن قيادة "السامبا"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب البرازيل يحدد موعد رحيله عن قيادة "السامبا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم تيتي اليوم التخلي عن منصبه بعد مونديال قطر 2022، حيث يُعدّ حامل اللقب خمس مرات مرشحاً دائماً لتعزيز رقمه القياسي. وقال تيتي البالغ 60 عاماً في مقابلة مع قناة "سبورتيفي" البرازيلية "لا أريد أن أكذب، سأبقى حتى نهاية المونديال". ويشرف تيتي على منتخب "سيليساو" منذ يونيو 2016، وهو يأمل أن ينهي مشواره بمجد التتويج العالمي، علماً ان بلاده أحرزت ألقاب 1958 و1962 و1970 و1994 و2002.

وتابع تيتي "أنا مركّز جداً على عملي. أعرف أن كرة القدم مؤلفة من دورات وكنت محظوظاً للتواجد في هذا المنصب، فيما يملك عدة مدربين محترفين المستوى الرفيع" لتدريب البرازيل.

تولى تدريب المنتخب الأصفر خلفاً للمقال دونغا، عندما كان يعاني بعد خروجه من دور المجموعات في كوبا أميركا 2016 في الولايات المتحدة. وتحت إشرافه، بلغت البرازيل ربع نهائي مونديال 2018 حيث أقصيت أمام بلجيكا (1-2) وأحرزت كوبا أميركا في العام التالي.

وبرغم ضمان تأهله المبكر إلى مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، تعرض أداء المنتخب البرازيلي لانتقادات عديدة بسبب شخصيته الدفاعية. وكان تيتي قد قاد كورنثيانز إلى لقب الدوري البرازيلي في 2011 و2015 ومونديال الأندية 2012.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news