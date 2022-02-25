وسائل إعلام تكشف تطورات الحالة الصحية لمدافع الأهلي بدر بانون

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية تطورات الحالة الصحية للمدافع المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد ابتعاده عن المشاركة خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ونقل موقع "مصاوي" عن مصدر بالنادي الأهلي قوله إن النتائج الأولية مبشرة بعد الفحوصات التي خضع لها بانون، مشيراً إلى أن المدافع المغربي خضع لفحوصات طبية مكثفة خلال يومي الأربعاء والخميس لتحديد موقفه من العودة للتدريبات.

وأضاف المصدر أن الجهاز الطبي أرسل الفحوصات لأحد المختصين لحسم موقف بدر بانون.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني للفريق الأحمر، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بجانب مسئولي القلعة الحمراء، يسعون لتأمين بانون بأقصى قدر ممكن، لافتًا إلى أن ليس هناك تعجلاً لعودة اللاعب للتدريبات حتى الاطمئنان على حالته بشكل كامل، وعدم وجود أي تأثير على القلب والرئة.

وأوضح أن موسيماني ينتظر تقريرًا شاملًا من الجهاز الطبي عن الفحوصات التي خضع لها بانون علي مدي اليومين الماضيين ورأي المختصين النهائي في ذلك.

واختتم المصدر تصريحاته بالقول إنه حين يمنح الجهاز الطبي الموافقة علي عودة بانون للتدريبات، سوف يتم تخصيص برنامج بدني لتأهيلة خاصة مع غيابة لفترة تتخطي 6 أسابيع عن الملاعب.

وكان الجهاز الطبي بالأهلي قد منح بانون راحة سلبية بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها على هامش مشاركته مع منتخب بلاده المغرب في بطولة الأمم الأفريقية التي اقيمت مؤخرًا بالكاميرون، وجود تأثير ومضاعفات من إصابته بفيروس كورونا.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في التاسعة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولي بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.