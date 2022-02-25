شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار بين لاعبى الأهلى والجهاز الفني قبل مواجهة صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل لاعبو فريق الأهلي في وصلة هزار قبل انطلاق مران اليوم السبت استعدادًا لمواجهة صن داونز غدًا في بطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

اختتم فريق الاهلى بقيادة بيتسو موسيمانى مساء اليوم استعدادتة لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء غد السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

الأهلي تعادل سلبيًا فى الجولة السابقة من دور المجموعات مع الهلال السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، وحقق صن داونز النتيجة ذاتها أمام المريخ، يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تساوى المريخ مع الأهلي والهلال السوداني عند رصيد نقطة واحدة، وتأجلت مباراة الأهلى والمريخ في الجولة الأولى بسبب انشغال المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

ويسعى الجهاز الفني لتحفيظ لاعبيه خطة إسقاط صن داونز لتحقيق الفوز الأول في المجموعة وتخطي هذه العقبة الصعبة في مشوار حامل اللقب نحو التتويج بالبطولة للموسم الثالث على التوالي.