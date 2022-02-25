شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة فيوتشر والمقاولون فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق فيوتشر في الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف أحرزه محمد رضا فى الدقيقة 84 من المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

وألغي حكم المباراة هدفا لناصر ماهر لاعب فيوتشر فى الدقيقة 33 بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو "الفار". وبهذه النتيجة يقفز فيوتشر للمركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 15 نقطة، من أصل 10 مباريات خاضها الفريق، فيما استمر ذئاب الجبل في المركز الـ 15 برصيد 8 نقاط جمعها من 11 مباراة.

ودخل فريق فيوتشر المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمود حمدي.

في خط الدفاع: عمر كمال - مروان صحراوي – محمود مرعي – جوزيف جوناثان نجويم.

في خط الوسط: عربي بدر – كريم وليد نيدفيد.

في خط الوسط الهجومي: أيمن الصفاقسي – ناصر ماهر – أحمد رفعت.

في خط الهجوم: أحمد عاطف.

على الجانب الآخر، دخل فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه محمد عودة المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: أحمد العربي.

في خط الدفاع: باسم علي - محمود عزت - محمد سمير - أمير عابد.

في خط الوسط: محمد مجلي - عماد فتحي - أحمد عفيفي.

في خط الهجوم: لويس إدوارد - محمد سالم - مامادو نياس.