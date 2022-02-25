شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من إيهاب جلال لرمضان صبحى ولاكاى قبل مواجهة الصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، تعليمات خاصة لخط هجوم الفريق قبل مواجهة الصفاقسى التونسى المقرر لها فى السادسة مساء الأحد المقبل، فى الجولة الثالثة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية على ملعب الدفاع الجوى.

وقام المدير الفنى لبيراميدز بمنح تعليمات لرمضان صبحى والجنوب أفريقى فاخرى لاكاى فى كيفية العمل على اختراق دفاعات الفريق التونسى، خاصة وإن الصفاقسى خاض فى مسابقة الدورى التونسى 7 مباريات واستقبلت شباكه خلالهم 4 أهداف فقط، ليحتل المركز الثالث فى 13 نقطة.

وشدد إيهاب جلال على لاعبى فريقه وخاصة المهاجمين ضرورة استغلال جميع الفرص التى ستتاح أمام مرمى الخصم، وعدم التهاون والعمل على تسجيل هدف مبكر لإحداث الخلل فى دفاع الفريق التونسى.

ويعتلى بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما يأتى أهلى طرابلس فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، والصفاقسى فى المركز الثالث بنفس رصيد النقاط، وزناكو الزامبى فى المركز الرابع بدون نقاط.