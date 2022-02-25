شكرا لقرائتكم خبر عن قفش "أفشة" فى مران الأهلى قبل مواجهة صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الأهلى بعض التدريبات الترفيهية، حيث تم عمل دائرة لاحتجاز أحدهم داخل الدائرة والتى قاموا بحجز محمد مجدى "أفشة" داخلها خلال المران الختامي للفريق الأحمر أستعدادا لمواجهة صن داونز غدا في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

واختتم فريق الاهلى بقيادة بيتسو موسيمانى مساء اليوم استعدادته لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء غد السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

الأهلي تعادل سلبيًا فى الجولة السابقة من دور المجموعات مع الهلال السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، وحقق صن داونز النتيجة ذاتها أمام المريخ، يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تساوى المريخ مع الأهلي والهلال السوداني عند رصيد نقطة واحدة، وتأجلت مباراة الأهلى والمريخ في الجولة الأولى بسبب انشغال المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

ويسعى الجهاز الفني لتحفيظ لاعبيه خطة إسقاط صن داونز لتحقيق الفوز الأول في المجموعة وتخطي هذه العقبة الصعبة في مشوار حامل اللقب نحو التتويج بالبطولة للموسم الثالث على التوالي.