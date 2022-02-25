شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جلسة خاصة لموسميانى مع أفشة فى مران الأهلى استعدادا لصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلى، على عقد جلسة مع محمد مجدى "أفشة" صانع ألعاب الفريق قبل انطلاق مران اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز غدا في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

واختتم فريق الاهلى بقيادة بيتسو موسيمانى مساء اليوم استعدادته لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء غد السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي تعادل سلبيًا فى الجولة السابقة من دور المجموعات مع الهلال السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، وحقق صن داونز النتيجة ذاتها أمام المريخ، يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تساوى المريخ مع الأهلي والهلال السوداني عند رصيد نقطة واحدة، وتأجلت مباراة الأهلى والمريخ في الجولة الأولى بسبب انشغال المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.