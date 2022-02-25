شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر بالكونغو يحضر مران المصرى قبل مواجهة أوتوهو بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص شريف بشير، القنصل العام لسفارة مصر بالكونغو، على حضور مران الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، عصر اليوم، باستاد الشهداء بالعاصمة "كينشاسا" استعدادًا لمباراته أمام أوتوهو ممثل الكونغو الديموقراطية ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية ، واطمأن من حسن عمار رئيس البعثة على كافة الأمور بالمتعلقة بالإقامة والتنقلات وملاعب التدريب، مؤكدًا دعم السفارة المصرية بالكونغو تحت قيادة السفير حمدي شعبان لبعثة المصرى ووضعها لكافة إمكانيات السفارة تحت تصرف بعثة المصرى.

وخاض فريق المصري مرانه الرئيسي بالكونغو الديمقراطية استعداداً لخوض مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشرة، والتي تجمع المصرى بنظيره فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل والمقرر إقامتها باستاد الشهداء فى كينشاسا فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

وكانت بعثة النادي المصري قد وصلت أمس، إلى عاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، في رحلة طويلة تخللها ترانزيت بأثيوبيا، قبل أن تستأنف الرحلة إلى الكونغو، حيث خضع اللاعبين فور وصولهم إلى تدريبات استشفائية للتخلص من إرهاق السفر.

ويترأس البعثة حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 38 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات ، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، أحمد شوشة ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم لعيوني ،كريم علاء، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.