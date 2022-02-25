شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السداوي يتوج بذهبية أفريقيا لسلاح السيف للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج أحمد هشام السداوي بذهبية بطولة أفريقيا لسلاح السيف شباب، والتى تستضيفها مدينة لاجوس النيجيرية فى الفترة من 23 وحتي 27 فبراير، وجاء أحمد في المركز الأول بعد فوزه على مواطنه أدهم معتز المصنف الأول عالميًا بنتيجة 15-7 في الدور النهائي.

استهل أحمد مشواره فى البطولة بالفوز في 4 مباريات من أصل 5 مباريات في دور المجموعات ثم فاز في دور ربع النهائي على الجزائري محمد بو ناصر بنتيجة 15-11، وبعدها فاز على الجزائري عبدالحكيم مدني في دور نصف النهائي بنتيجة 15-2، واختتم مشواره في البطولة بالفوز على مواطنه أدهم معتز بنتيجة 15-7 في النهائي.

وجاءت نتائج البطولة كالتالي:

أحمد هشام السداوي لاعب منتخب مصر في المركز الأول والميدالية الذهبية.

أدهم معتز لاعب منتخب مصر في المركز الثاني والميدالية الفضية .

عبدالحكيم مدني لاعب منتخب جزائر في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

زياد نوفل لاعب منتخب مصر في المركز الثالث مكرر والميدالية البرونزية.

وتعد حصيلة المنتخب المصري حتي الآن 8 ميداليات ذهبية، و 8 ميداليات فضية، و 10 ميداليات برونزية، لتستمر سيطرت المنتخب المصري على صدارة جدول الترتيب العام للبطولة.