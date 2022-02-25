الامارات | لابا ورحيمي يقودان العين إلى الفوز على كلباء وبلوغ النقطة 42

شكرا لقرائتكم خبر عن لابا ورحيمي يقودان العين إلى الفوز على كلباء وبلوغ النقطة 42 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز فريق العين اليوم صدارته لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إثر فوزه الثمين خارج ملعبه على حساب اتحاد كلباء، بهدفين نظيفين، ضمن الجولة 17 من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة، فيما تجمدت نقاط كلباء عند 18.

وقص التوغولي لابا كودجو شريط أهداف اللقاء بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، لكن "الزعيم" عانى بعد ذلك من ضغط اصحاب الارض بصور كبيرة، خاصة حين تخلى لاعبو "النمور" عن مناطقهم الخلفية ورموا بكل ثقلهم هجومياً.

ومع مرور الوقت زاد الضغط أكثر على "البنفسجي"، لكن المغربي سفيان رحيمي أمن تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 63 بمجهود بدني ومهاري، ليحصد فريقه النقاط كاملة.

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