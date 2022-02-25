الامارات | عجمان مستمر في الانتصارات.. ويبقي العروبة تحت "خطر القاع"

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان مستمر في الانتصارات.. ويبقي العروبة تحت "خطر القاع" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل عجمان سلسلة نتائجه الإيجابية في دوري أدنوك للمحترفين، وتمكن من تحقيق فوز سهل على مستضيفه العروبة بثلاثة دون رد، لحساب الجولة 17 من المسابقة والتي أطلق عليها "الامارات تبتكر"، تزامنًا مع شهر الابتكار، وهو أكبر حدث وطني، يحتفل بالابتكار والمبتكرين في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتعد هذه أطول مسيرة نتائج ايجابية لـ"البرتقالي" في دوري أدنوك للمحترفين، اذ لم يعرف طعم الخسارة على مدار أربعة مباريات متتالية، مُحققا الفوز على النصر وكلباء والعروبة والتعادل مع شباب الأهلي. وأنهى عجمان الشوط الأول متقدما بهدف البرازيلي لينادرو، "5"، ثم أضاف المغربي وليد أزارو والغامبي، أبوبكر تراولي الهدفين الثاني والثالث "65 و90".

وعزز البرتقالي حضوره في المركز السادس، بعد أن رفع رصيده للنقطة 25، فيما بقي العروبة كما هو عليه في المركز قبل الأخير برصيد تسعة نقاط. واستحق عجمان الفوز بعد أن كان الطرف الأفضل ولم يفوت الفرصة للتقدم من أول فرصة سنحت له، بعد كرة عرضية لعبها فراس بالعربي، ارتدت إلى ليناردو سددها على يسار الحارس.

واستمرت أفضلية عجمان الذي أضاع فرصة توسيع الفارق من تسديدة أبوبكر تراولي، والتي مرت بمحاذاة القائم.

لكن العروبة انتفض فجأة وأضاع كاكا فرصة التعادل بعد أن وصلته الكرة داخل الصندوق، وهو في مواجهة مع الحارس عادل الحوسني، الا أن المدافع محمد إسماعيل أبعد الكرة لركنية "15". وبعدها بدقيقة واحدة تلقى رودريغز، عرضية داخل منطقة الستة من زميله علي مدن، لعبها برأسه بجوار القائم الأيسر.

وجاء الشوط الثاني أقل بكثير من سابقه مع أفضلية نسبية لعجمان، والذي لم يندفع للهجوم، في محاولة لتعزيز الجانب الدفاعي مع الاعتماد على المرتدات، والتي نجح في إحداها، وليد أزارو، من استغلال تمريرة فراس بالعربي، وسدد كرة صعبة على يسار الحارس أحمد الحوسني. ونجح تراولي في استغلال خطأ دفاعي، راوغ على أثره الحارس، وسجل الثالث من مجهود فردي مميز.

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