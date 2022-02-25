الامارات | البطائح يتغلب على الشارقة ويقترب من درع دوري الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يتغلب على الشارقة ويقترب من درع دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب فريق البطائح بشكل كبير من إحراز لقب بطولة دوري الصالات، وذلك بعد تغلبه على مضيفه الشارقة بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب، التي اقيمت في قاعة نادي المدام مساء اليوم.

وسجل اهداف البطائح محمد علي واحمد الصالح والبرازيلي برونو لوسيانو (هدفين)، فيما سجل هدف الشارقة البرازيلي جابريل بورديغيني. ويلتقي الفريقان في لقاء الإياب على صالة البطائح الاثنين المقبل، حيث يحتاج البطائح إلى الفوز او التعادل بأي نتيجة لإحراز اللقب، أو الخسارة بفارق أقل من ثلاثة اهداف.

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