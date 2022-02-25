شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين ووزارة الرياضة الروسية يردان على سحب نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبورغ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ردت وزارة الرياضة الروسية على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بسحب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 من مدينة سان بطرسبورغ.



وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان، اليوم الجمعة، إنه قرر إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2022 في باريس بدلًا من سان بطرسبرغ الروسية عقب غزو روسيا أراضي جارتها أوكرانيا.