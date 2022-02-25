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الكرملين ووزارة الرياضة الروسية يردان على سحب نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبورغ

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ردت وزارة الرياضة الروسية على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بسحب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 من مدينة سان بطرسبورغ.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان، اليوم الجمعة، إنه قرر إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2022 في باريس بدلًا من سان بطرسبرغ الروسية عقب غزو روسيا أراضي جارتها أوكرانيا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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