شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 31/31 يحسم قمة الأهلى والزمالك فى ختام المرحلة الثانية لمحترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، مع نظيره الزمالك بنتيجة 31/31 فى ختام المرحلة الثانية لدورى المحترفين لكرة اليد على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 17/12 وشهد تفوقا ملحوظا للفريق الأبيض الذى لم ينجح فى مواصلة التألق لحسم اللقاء فى الشوط الثانى وسط طموح الأهلى فى خطف المباراة فى لقاء مثيرة فى دقائقها الأخيرة.

نجح الزمالك فى مواصلة تصدر دورى المحترفين بالوصول للنقطة 39 ، بينما اختتم الأهلى هذه المرحلة بالوصول للنقطة 37 .

ويسعى فريق الزمالك للاحتفاظ باللقب وسط طموح الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس فى إسعاد الجماهير الحمراء بحصد لقب هذا الموسم .

وغاب عن الأهلى كل من: عمر سامى لإصابة القدم وعمر كاستيلو بسبب إصابة الحوض وعبد الرحمن فيصل ، بينما غاب عن الزمالك حسن قداح لإجراء فحوصات طبية على القلب و خالد وليد بسبب خلع الكتف.

أقيم اللقاء بدون جمهور وسط السماح بحضور أعضاء مجلس إدارة كلا الناديين فقط.

وشهدت قمة المرحلة الأولى عدم حضور الجماهير وتحديد عدد لحضور الفريقين من حيث عدد اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام والتى إنتهت بالتعادل 29/29 .