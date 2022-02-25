شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم نجم سيراميكا يحتفل بعيد ميلاد ابنه ياسين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد إبراهيم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، بعيد ميلاد ابنه ياسين الذى أكمل عامه السادس اليوم 25 فبراير بنشر مجموعة الصور على موقع "إنستجرام".

من جانبه استقرت إدارة نادى الزمالك على سداد غرامة نادى مارتيمو البرتغالى فى أزمة انتقال محمد إبراهيم لاعب الفريق السابق إلى مصر المقاصة، خلال الفترة الحالية وتحديدا يوم 30 يوليو المقبل، وهى المهلة الأخيرة للزمالك لسداد الغرامة حتى يتمكن من قيد اللاعبين الجدد فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن النادى لن يتمكن من قيد أى لاعب إلا عقب سداد غرامة سبورتنج لشبونة ومارتيمو فى مهلة أقصاها 30 يوليو المقبل، وتبلغ غرامة مارتيمو ما يقرب من مليون يورو، فيما تبلغ غرامة سبورتنج لشبونة ما يقرب من مليون و300 ألف دولار.

ومن ناحية أخرى تعادل غزل المحلة سلبياً بدون أهداف مع نظيره سيراميكا في المباراة التي جمعتهما ، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري المصري علي استاد عثمان أحمد عثمان .

وبهذه النتيجة ، يستمر سيراميكا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة من 10 مباريات فاز مباراتين وتعادل 6 مواجهات وخسر مباراتين سجل 11 هدفا واستقبل مثلها.

فيما احتل غزل المحلة المركز العاشر متأخرا بفارق الأهداف بنفس الرصيد 12 نقطة من 10 مباريات فاز مباراتين وتعادل 6 مواجهات وخسر لقاءين سجل 11 هدفا واستقبل 12 هدفا.



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