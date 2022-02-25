شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: جاهزون لمواجهة صن داونز.. والجماهير دافع قوى للاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق هدفه الفوز أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التى تجمع الفريقين غدًا، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأشار الشناوي إلى أن صن داونز من الفرق الكبيرة فى قارة أفريقيا، وهناك حالة من التركيز لدى كافة لاعبي الأهلي من أجل تخطي عقبة المنافس الجنوب أفريقي.
وأضاف الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز الذى عُقد اليوم، «نُدرك أهمية المباراة بالنسبة لنا، حيث نسعى للحصول على نقاطها الثلاث من أجل المُضي قُدمًا في طريق تصدر المجموعة واستكمال رحلة الحفاظ على اللقب الإفريقي الذي حققه الأهلي في آخر نسختين».
وأكد قائد الأهلي على دور اللاعبين الكبار فى مثل هذه المواجهات من خلال التواصل والحديث مع كافة عناصر الفريق وحثهم على بذل أقصى جهد.
وأشار الشناوي إلى أن بعض اللاعبين تعرضوا لحالة إجهاد خلال الفترة الماضية، خاصة اللاعبين الذين تواجدوا مع المنتخب الوطني الأول في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، موضحًا أن الجهازين الفني والطبي يتعاملان بشكل جيد مع حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون الفترة الأخيرة نتيجة ضغط المباريات.
وأوضح قائد الأهلي أن الجميع فى الأهلي يحافظ على تركيزه رغم ضغط المباريات، فالجهاز الفني واللاعبون أمامهم هدف واحد هو الفوز في جميع المباريات.
واختتم محمد الشناوي تصريحاته بالتأكيد أن حضور الجماهير أمام صن داونز غدًا دافع قوي للفوز، قائلا، «عندما يتواجد الجمهور فى المدرجات يمنح الفريق القوة والروح، كما حدث في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بالإمارات وكافة المباريات التي يخوضها الفريق في حضور جماهيره».