شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: جاهزون لمواجهة صن داونز.. والجماهير دافع قوى للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق هدفه الفوز أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التى تجمع الفريقين غدًا، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار الشناوي إلى أن صن داونز من الفرق الكبيرة فى قارة أفريقيا، وهناك حالة من التركيز لدى كافة لاعبي الأهلي من أجل تخطي عقبة المنافس الجنوب أفريقي.

وأضاف الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز الذى عُقد اليوم، «نُدرك أهمية المباراة بالنسبة لنا، حيث نسعى للحصول على نقاطها الثلاث من أجل المُضي قُدمًا في طريق تصدر المجموعة واستكمال رحلة الحفاظ على اللقب الإفريقي الذي حققه الأهلي في آخر نسختين».

وأكد قائد الأهلي على دور اللاعبين الكبار فى مثل هذه المواجهات من خلال التواصل والحديث مع كافة عناصر الفريق وحثهم على بذل أقصى جهد.

وأشار الشناوي إلى أن بعض اللاعبين تعرضوا لحالة إجهاد خلال الفترة الماضية، خاصة اللاعبين الذين تواجدوا مع المنتخب الوطني الأول في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، موضحًا أن الجهازين الفني والطبي يتعاملان بشكل جيد مع حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون الفترة الأخيرة نتيجة ضغط المباريات.

وأوضح قائد الأهلي أن الجميع فى الأهلي يحافظ على تركيزه رغم ضغط المباريات، فالجهاز الفني واللاعبون أمامهم هدف واحد هو الفوز في جميع المباريات.

واختتم محمد الشناوي تصريحاته بالتأكيد أن حضور الجماهير أمام صن داونز غدًا دافع قوي للفوز، قائلا، «عندما يتواجد الجمهور فى المدرجات يمنح الفريق القوة والروح، كما حدث في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بالإمارات وكافة المباريات التي يخوضها الفريق في حضور جماهيره».