شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: مباراة صن داونز صعبة والأهلي جاهز للمواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن مباراة صن داونز غدًا ستكون صعبة فنيًّا داخل الملعب على غرار مباراة الهلال السوداني فى الجولة الثانية من البطولة، مشيرًا إلى أن فريقه استعد جيدًا لمواجهة بطل جنوب أفريقيا.

وقال موسيماني فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، «مباراة الغد على غرار لقاء الهلال السوداني ستكون صعبة فنيًّا داخل الملعب، ولكن فى ظروف أفضل من حيث درجات الحرارة وأرضية الملعب، والمؤكد أنها ستكون أفضل مما واجهناه فى السودان».

وأضاف مدرب الأهلي، «شاهدت مباراة صن داونز أمام المريخ السوداني وهم يمتلكون تحركات سريعة وذكية وأداء مختلف، ويجب أن نكون جاهزين لهذه الطريقة».

وتابع بيتسو، «فلسفة لعب صن داونز لم تتغير حتى الآن، هم لا يزالون يحافظون على النمط الذي بدأته معهم من 8 سنوات ولكن هناك أشياء ونقاط تطورت فى أدائهم وأصبحوا أفضل».

وعن إعداد اللاعبين نفسيًّا قال موسيمانى، «أنا غير متخصص للعمل مع اللاعبين نفسيًّا قبل المباريات الكبرى، ولكن بالتأكيد أنا واثق أنه حينما تكون لاعبًا فى الأهلي لا تبحث عن دوافع للاستعداد لصن داونز أو أى فريق، لأن لاعبي الأهلي طوال الوقت مطالبون باللعب في كل المباريات والبطولات الكبيرة بنفس الأداء والخبرات وبشخصية البطل».

وواصل موسيماني، «سعيد بعودة الشناوي وبيرسي تاو قبل مباراة صن داونز غدًا، خصوصًا أن الفريق كان يعاني من غياب ما لا يقل عن سبعة لاعبين مؤثرين خلال الفترة الماضية».

وأشاد موسيماني بأداء اللاعبين خلال الفترة الماضية وجاهزية الكثير منهم التي تجعلهم دائمًا إضافة للفريق في الكثير من الأوقات الصعبة.

وشدد موسيماني على أن فوز الأهلي على صن داونز الجنوب أفريقي 3 مرات خلال الفترة الماضية لا يعني له شيئًا قبل مباراة الغد، مؤكدًا أن لكل مباراة ظروفها والأهلي ينظر دائمًا للأمام.