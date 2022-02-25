موسيماني: مباراة صن داونز صعبة والأهلي جاهز للمواجهة

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: مباراة صن داونز صعبة والأهلي جاهز للمواجهة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن مباراة صن داونز غدًا ستكون صعبة فنيًّا داخل الملعب على غرار مباراة الهلال السوداني فى الجولة الثانية من البطولة، مشيرًا إلى أن فريقه استعد جيدًا لمواجهة بطل جنوب أفريقيا.
وقال موسيماني فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، «مباراة الغد على غرار لقاء الهلال السوداني ستكون صعبة فنيًّا داخل الملعب، ولكن فى ظروف أفضل من حيث درجات الحرارة وأرضية الملعب، والمؤكد أنها ستكون أفضل مما واجهناه فى السودان».
وأضاف مدرب الأهلي، «شاهدت مباراة صن داونز أمام المريخ السوداني وهم يمتلكون تحركات سريعة وذكية وأداء مختلف، ويجب أن نكون جاهزين لهذه الطريقة».
وتابع بيتسو، «فلسفة لعب صن داونز لم تتغير حتى الآن، هم لا يزالون يحافظون على النمط الذي بدأته معهم من 8 سنوات ولكن هناك أشياء ونقاط تطورت فى أدائهم وأصبحوا أفضل».
وعن إعداد اللاعبين نفسيًّا قال موسيمانى، «أنا غير متخصص للعمل مع اللاعبين نفسيًّا قبل المباريات الكبرى، ولكن بالتأكيد أنا واثق أنه حينما تكون لاعبًا فى الأهلي لا تبحث عن دوافع للاستعداد لصن داونز أو أى فريق، لأن لاعبي الأهلي طوال الوقت مطالبون باللعب في كل المباريات والبطولات الكبيرة بنفس الأداء والخبرات وبشخصية البطل».
وواصل موسيماني، «سعيد بعودة الشناوي وبيرسي تاو قبل مباراة صن داونز غدًا، خصوصًا أن الفريق كان يعاني من غياب ما لا يقل عن سبعة لاعبين مؤثرين خلال الفترة الماضية».
وأشاد موسيماني بأداء اللاعبين خلال الفترة الماضية وجاهزية الكثير منهم التي تجعلهم دائمًا إضافة للفريق في الكثير من الأوقات الصعبة.
وشدد موسيماني على أن فوز الأهلي على صن داونز الجنوب أفريقي 3 مرات خلال الفترة الماضية لا يعني له شيئًا قبل مباراة الغد، مؤكدًا أن لكل مباراة ظروفها والأهلي ينظر دائمًا للأمام.