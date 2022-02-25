شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية وتحفيظ الأدوار أبرز ملامح المران الختامى للزمالك استعدادا للوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقسيم اللاعبين لمجموعتين فى بداية تدريب اليوم، الجمعة الذى أقيم بملعب نادى الرجاء المغربي، لممارسة مهارة لعب الكرة من لمسة واحدة تحت إشراف مدحت عبد الهادى المدرب العام وأمير عزمى مدرب الفريق.

ويستعد الزمالك للقاء الوداد المغربي غدا السبت فى التاسعة مساءً باستاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى المغرب الأربعاء الماضي استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.