شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل من الرجاء المغربي لبعثة الزمالك بالمغرب قبل مواجهة الوداد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برئاسة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة باستقبال حافل من قبل مسئولي نادي الرجاء المغربي فور وصول الفريق اليوم الجمعة لخوض التدريب الأخير قبل مواجهة الوداد في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

كان فى استقبال بعثة الزمالك كل من محمد بو دريقة الرئيس الشرفي لنادي الرجاء المغربي وسفيان السعيدي نائب الرئيس.

من جانبه، وجه أحمد مرتضى الشكر لمسئولي الرجاء مشيدا بالعلاقات الجيدة بين الناديين وحفاوة الاستقبال وأن الرجاء كان حريصا على تكريم الزمالك.

ونقل عضو المجلس تحيات المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لمسئولي الرجاء للتأكيد على الأخوة التي تربط الناديين على كافة المستويات.

فيما أكد محمد بن بو دريقه أن الزمالك نادٍ عريق وأن رئيسه مرتضى منصور يتمتع بشعبية كبيرة هنا فى المغرب وأنهم يطلقون عليه صاحب الأقوال والأفعال وأنه يرحب بالقلعة البيضاء في أي وقت بالمغرب.

ويلتقي الزمالك مع الوداد المغربي غدا السبت في التاسعة مساء على ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى المغرب الأربعاء الماضي استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.