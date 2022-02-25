شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الأهلى 17/12 فى الشوط الأول بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 17/12 فى الشوط الأول بختام المرحلة الثانية لدورى المحترفين لكرة اليد على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويسعى فريق الزمالك لإنهاء هذه المرحلة بتحقيق الفوز قبل المرحلة النهائية بالدورى للإحتفاظ باللقب وسط طموح الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس فى إسعاد الجماهير الحمراء بحصد لقب هذا الموسم .

ويغيب عن الأهلى كل من: عمر سامى لإصابة القدم وعمر كاستيلو بسبب إصابة الحوض وعبد الرحمن فيصل بسبب جذع فى الرباط الصليبى وفقا لتأكيدات المدير الفنى طارق محروس، بينما يغيب عن الزمالك حسن قداح لإجراء فحوصات طبية على القلب و خالد وليد بسبب خلع الكتف.

يقام اللقاء بدون جمهور وسط السماح بحضور أعضاء مجلس إدارة كلا الناديين فقط.

وشهدت قمة المرحلة الأولى عدم حضور الجماهير وتحديد عدد لحضور الفريقين من حيث عدد اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام والتى إنتهت بالتعادل 29/29 .