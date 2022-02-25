شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم: أشكر الرئيس السيسي على دعم تنظيم بطولات عالمية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب علاء أبو القاسم، المدير الرياضي للاتحاد المصرى للسلاح ونجم منتخب سلاح الشيش والبطل الأولمبى، عن سعادته بتنظيم الاتحاد المصرى للسلاح بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والمقامة خلال الفترة من 25 حتى 27 فبراير بصالة 1 باستاد القاهرة.

وقال أبو القاسم، "أشكر الرئيس السيسي ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكبير لاستضافة جميع البطولات العالمية على أرض مصر فى ظل انتشار جائحة كورونا، والتنظيم على أعلى مستوى والجميع سعيد بهذا التنظيم".

وأضاف أبو القاسم، "أشاد جميع المشاركين بالتنظيم المصرى وستكون هناك منافسات للاعبين المصريين فى الأدوار النهائية ونتمنى الحصول على ميدالية بالبطولة، والاتحاد المصري للسلاح يشهد طفرة كبيرة في المستوى خاصة على مستوى الناشئين والشباب".

وتابع، "فرق الناشئين والكبار تقدم مستويات جيدة فى جميع البطولات العالمية وأيضا الأولميباد والبطولات الأفريقية، فهناك اكتساح كامل للاعبين المصريين، وسيكون هناك تجهيز لبطولة العالم في مصر في نهاية العام".

وواصل "رسالتي للاعبي مصر في بطولة أفريقيا للنائشين بنيجيريا بأن هذا قدر مصر بالتواجد فى المحافل الدولية وتحقيق البطولات الكبرى وسط الظروف الصعبة، وأتمنى لهم النجاح ورفع اسم مصر عاليا".

واختتم أبو القاسم قائلا، "مصر ليس لها منافس على مستوى أفريقيا فى لعبة السلاح، وهذا ليس تقليلا من باقى الدول، فيجب التعامل بحرص مع جميع المباريات".

وشارك علاء أبو القاسم مؤخرا في أولمبياد طوكيو التي أقيمت الصيف الماضي، ويعد علاء ابو القاسم أول لاعب مصري و عربي يفوز بميدالية اولمبية في سلاح الشيش حيث توج بالميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012 وهو المصنف ال 12 عالميًا.