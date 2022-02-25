شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز يزعم التجسس على تدريبات فريقه قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
وقال رولاني موكوينا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر النادى الأهلى فى الجزيرة، "إن هناك عناصر تقوم بالتجسيس على تدريبات الفريق ونقلها للجهاز الفنى للأهلى، وأيضا يوجد الآن عنصران أو أكثر داخل القاعة لنقل بعض الأخبار وحديثى أيضا لذلك أقوم بالحظر من قول بعض الأمور الخاصة بفريق صن داونز".
وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء.
وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ووائل محمد، الإداريين بالفريق، بالإضافة إلى الجهاز الإداري لفريق صن داونز وممثلي الاتحاد الإفريقي، ومراقب المباراة.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي خلال المباراة والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وموعد انطلاق عمليات الإحماء.