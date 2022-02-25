شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز يزعم التجسس على تدريبات فريقه قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، أن هناك من يقوم بالتجسس على تدريبات فريقه قبل مواجهة الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء غد السبت.

وقال رولاني موكوينا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر النادى الأهلى فى الجزيرة، "إن هناك عناصر تقوم بالتجسيس على تدريبات الفريق ونقلها للجهاز الفنى للأهلى، وأيضا يوجد الآن عنصران أو أكثر داخل القاعة لنقل بعض الأخبار وحديثى أيضا لذلك أقوم بالحظر من قول بعض الأمور الخاصة بفريق صن داونز".