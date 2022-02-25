شكرا لقرائتكم خبر عن "الفار" يلغى هدف التقدم لفيوتشر أمام المقاولون العرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى حكم مباراة فريق فيوتشر والمقاولون العرب، هدف لناصر ماهر لاعب فيوتشر فى الدقيقة 33 بداعى التسلل بعد العودة إلى "الفار"، لتستمر المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التى تجمعهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل فريق فيوتشر المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمود حمدي.

في خط الدفاع: عمر كمال - مروان صحراوي – محمود مرعي – جوزيف جوناثان نجويم.

في خط الوسط: عربي بدر – كريم وليد نيدفيد.

في خط الوسط الهجومي: أيمن الصفاقسي – ناصر ماهر – أحمد رفعت.

في خط الهجوم: أحمد عاطف.

على الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه محمد عودة المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: أحمد العربي.

في خط الدفاع: باسم علي - محمود عزت - محمد سمير - أمير عابد.

في خط الوسط: محمد مجلي - عماد فتحي - أحمد عفيفي.

في خط الهجوم: لويس إدوارد - محمد سالم - مامادو نياس.

ويدخل فريق فيوتشر المباراة محتلًا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 12 نقطة، من أصل 9 مباريات خاضها الفريق، فيما يدخل ذئاب الجبل المباراة في المركز الـ 15 برصيد 8 نقاط جمعها من 10 مباريات.