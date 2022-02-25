شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادًا لمباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها التاسعة مساء غدٍ ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا ابتداءً من أمس، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين فى الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة صن داونز، خلال محاضرة الفيديو التى عقدها مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل انطلاق مران اليوم.



كما عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ووائل محمد، الإداريين بالفريق، بالإضافة إلى الجهاز الإداري لفريق صن داونز وممثلي الاتحاد الإفريقي، ومراقب المباراة.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي خلال المباراة والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وموعد انطلاق عمليات الإحماء.